Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 Geçti
Kayseri Süper Amatör Küme 2. haftasında Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenerek 6 puana ulaştı. Goller Yavuz Selim Kılıçaslan ve Alper Arda Karakoç'tan geldi.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. haftasında Argıncıkspor; rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Argıncıkspor: Muhammed Enes Yıldız, Oktay Koçak, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen, (Mehmet dk.77), Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner, Karahan Hamurcu, (Alper Arda Karakoç dk.90), Berat Aydemir, Halil Aladağ, (Mustafa Şafak dk.80)
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Duran, Furkan Batar, Zekeriya Tatlı, (Bedirhan dk.15), Mehmet Akif Gürkan, (Samet dk.75), Ali Buğra Gökşen, Alper Durdu
Goller: Yavuz Selim Kılıçaslan (dk.77), Alper Arda Karakoç (dk.90+5) (Argıncıkspor) - KAYSERİ