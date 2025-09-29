Haberler

Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 Geçti

Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme 2. haftasında Argıncıkspor, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenerek 6 puana ulaştı. Goller Yavuz Selim Kılıçaslan ve Alper Arda Karakoç'tan geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. haftasında Argıncıkspor; rakibi Hacılar Erciyesspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan

Argıncıkspor: Muhammed Enes Yıldız, Oktay Koçak, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen, (Mehmet dk.77), Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner, Karahan Hamurcu, (Alper Arda Karakoç dk.90), Berat Aydemir, Halil Aladağ, (Mustafa Şafak dk.80)

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Duran, Furkan Batar, Zekeriya Tatlı, (Bedirhan dk.15), Mehmet Akif Gürkan, (Samet dk.75), Ali Buğra Gökşen, Alper Durdu

Goller: Yavuz Selim Kılıçaslan (dk.77), Alper Arda Karakoç (dk.90+5) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.