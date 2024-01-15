Argıncıkspor, Doğa Gençlikspor'u 4-3 yenerek galip geldi
Kayseri Aziz Toker U16 Ligi A Grubu 8. hafta karşılaşmasında Argıncıkspor, rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Kayseri Aziz Toker U16 Ligi A Grubu 8. hafta karşılaşmasında Argıncıkspor rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kazım Enes Cona, Berkecan Kalkan, Mustafa Uçkan
Argıncıkspor U16: Arda Şahin, Samet Eroğlu, Tevfik Arda Gezgin, Ali Efe Karayiğit, Telli Boran Akbaş, Alper Koçak, (Muhammed Emin dk. 72), Yusuf Arda Altan, (Recep Efe Gürcan dk. 55), Serdar Gökdemir, Halil İbrahim Yolun, (Yusuf Bozkaya dk. 68), Samet Can Çapar, İsmail Zerdali
Doğa Gençlikspor U16: Oktay Ünlü, Furkan Çağdaş, Muhammed Abbas Bulut, İlker Müezzino, Süleyman Şakar, Ahmet Gültekin, Mert Alkış, Mahmut Talha Penekli, Ahmet Kaan Yıldız, Yağız Haktan Soykuvvet, Kadir Yiğit
GOLLER: Serdar Gökdemir (dk .2,36,60), İsmail Zerdali (dk. 15) (Argıncıkspor U16), Ahmet Kaan (dk. 50, 73), Talha Penekli (dk. 69) (Doğa Gençlikspor U16) - KAYSERİ