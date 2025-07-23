Arel Gültekin, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı
Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 200 metre kelebek yüzme finalini kazanarak altın madalya elde etti. Ayrıca, Ela İşcan 200 metre kurbağalama finalinde gümüş madalya kazandı.
Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Arel Gültekin, 200 metre kelebek yüzme finalindeki 2: 00.33'lük derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.
EYOF 2025'te milli kadın sporculardan Ela İşcan da 200 metre kurbağalama finalindeki 2: 30.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye yüzmedeki ilk, oyunlardaki 4. altın madalyasını alırken milli sporcuların oyunlardaki toplam madalya sayısı 9'a ulaştı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor