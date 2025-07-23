Arel Gültekin, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 200 metre kelebek yüzme finalini kazanarak altın madalya elde etti. Ayrıca, Ela İşcan 200 metre kurbağalama finalinde gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Arel Gültekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Arel Gültekin, 200 metre kelebek yüzme finalindeki 2: 00.33'lük derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

EYOF 2025'te milli kadın sporculardan Ela İşcan da 200 metre kurbağalama finalindeki 2: 30.80'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye yüzmedeki ilk, oyunlardaki 4. altın madalyasını alırken milli sporcuların oyunlardaki toplam madalya sayısı 9'a ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

El sıkışıldı! Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'ten radikal karar! Ayrılık sonrası sakal ve bıyık gitti

Kuruluş Osman'a veda eden Burak Özçivit bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.