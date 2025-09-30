Arda Ünyay'dan Liverpool maçı sonrası iddialı sözler: İntikam alacağız

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool U19 takımı, 2-0'lık skorla kazandı.

''İNTİKAM ALACAĞIZ''

Karşılaşmada forma giyen genç oyuncu Arda Ünyay, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Burası çok güzel bir organizasyon. Yenmek, yenilmek önemli ama asıl önemli olan gelişmemiz, sahadaki olgunluğumuz. Burada gelişmek için, maç kondisyonu için oynadım. Biz Galatasaray'ız, çıktığımız her maçta bunun ciddiyetinin farkında olmalıyız. Bugün yenildik ama çok şey öğrendik. İnşallah bu akşam Sami Yen'de intikam alacağız." dedi.

''KORKUMUZ YOK!''

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç için konuşan genç stoper, "Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasaray'ız. Bunu unutmamalıyız. Özellikle maçı Sami Yen'de oynayacağız. 50 bin kişi önünde oynayacağız. Televizyonda milyonlar destekleyecek. Hiçbir korkumuz yok. Çok iyi hazırlandık. İnşallah çok güzel bir skorla taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.