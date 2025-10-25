Haberler

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova karşısına rotasyonlu kadroyla çıkması, Ukrayna'da büyük yankı uyandırdı. Shakhtar'ın 2-1'lik yenilgisi sonrası ülkenin efsane isimlerinden Myron Markevych, genç teknik adama sert eleştiriler yöneltti.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.
  • Arda Turan'ın yedek ağırlıklı kadro tercihi Ukrayna basını ve futbol otoriteleri tarafından 'gereksiz risk' olarak değerlendirildi.
  • Shakhtar Donetsk, maç boyunca tek bir gol pozisyonu yaratamadı.
  • Myron Markevych, Arda Turan'ın niyetini anlamadığını ve kalede Dmytro Riznyk'in oynamamasını eleştirdi.
  • Arda Turan'ın her hafta farklı kadroyla sahaya çıkmasının istikrarsızlığı artırdığı belirtildi.
  • Ukrayna medyası, Shakhtar'ın son haftalardaki performansını 'beklentilerin çok altında' olarak yorumladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup olan Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın kadro tercihi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Genç teknik adamın sahaya sürdüğü yedek ağırlıklı 11, Ukrayna basını ve futbol otoriteleri tarafından "Gereksiz risk" olarak değerlendirildi.

"TEK BİR GOL POZİSYONU BİLE YARATAMAMAK KORKUNÇ"

Ukrayna futbolunun efsane teknik direktörlerinden Myron Markevych, Football24'e yaptığı açıklamada Shakhtar'ın oyun anlayışını yerden yere vurdu:

"Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse mücadele etmiyor. Herkes sadece oynuyormuş gibi yapıyor."

"ARDA TURAN'IN NİYETİNİ ANLAMIYORUM"

Markevych, Arda Turan'ın yedek ağırlıklı kadro tercihini anlamlandıramadığını ifade etti: "Turan'ın niyetini anlamıyorum. Kalede neden Dmytro Riznyk oynamadı? Eminim Dmytro o iki golü yemezdi."

"İLK 11'E KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Shakhtar'ın son dönemdeki performans düşüşüne dikkat çekerek, Arda Turan'a şu uyarılarda bulundu:

"Beşiktaş maçlarından sonra herkes Arda Turan'ın takıma taze bir hava getirdiğini düşünüyordu ama her maç daha da kötü oynuyorlar. Turan'ın artık ideal ilk 11'ine karar vermesi gerekiyor. Her hafta farklı kadroyla sahaya çıkmak, istikrarsızlığı artırıyor. Shakhtar, bu ligde herkesi rahat yenmesi gereken bir takım ama son dönemde sürekli gol yiyor. Bu bir sorun"

UKRAYNA BASININDAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Ukrayna medyası, Shakhtar'ın son haftalardaki performansını "Beklentilerin çok altında" olarak yorumladı. Arda Turan'ın Avrupa arenasındaki ilk ciddi sınavında rotasyon hamlesinin geri teptiği belirtilirken, teknik adamın "Taktiksel denemeleri" ülke spor gündeminin bir numaralı tartışma konusu haline geldi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınedo cos:

kapiya yaklasiyor arda abi simarik ne olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Arda güler bak lan sen real mardini şampiyon yapacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.