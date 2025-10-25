Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup olan Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın kadro tercihi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Genç teknik adamın sahaya sürdüğü yedek ağırlıklı 11, Ukrayna basını ve futbol otoriteleri tarafından "Gereksiz risk" olarak değerlendirildi.

"TEK BİR GOL POZİSYONU BİLE YARATAMAMAK KORKUNÇ"

Ukrayna futbolunun efsane teknik direktörlerinden Myron Markevych, Football24'e yaptığı açıklamada Shakhtar'ın oyun anlayışını yerden yere vurdu:

"Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse mücadele etmiyor. Herkes sadece oynuyormuş gibi yapıyor."

"ARDA TURAN'IN NİYETİNİ ANLAMIYORUM"

Markevych, Arda Turan'ın yedek ağırlıklı kadro tercihini anlamlandıramadığını ifade etti: "Turan'ın niyetini anlamıyorum. Kalede neden Dmytro Riznyk oynamadı? Eminim Dmytro o iki golü yemezdi."

"İLK 11'E KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Shakhtar'ın son dönemdeki performans düşüşüne dikkat çekerek, Arda Turan'a şu uyarılarda bulundu:

"Beşiktaş maçlarından sonra herkes Arda Turan'ın takıma taze bir hava getirdiğini düşünüyordu ama her maç daha da kötü oynuyorlar. Turan'ın artık ideal ilk 11'ine karar vermesi gerekiyor. Her hafta farklı kadroyla sahaya çıkmak, istikrarsızlığı artırıyor. Shakhtar, bu ligde herkesi rahat yenmesi gereken bir takım ama son dönemde sürekli gol yiyor. Bu bir sorun"

UKRAYNA BASININDAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Ukrayna medyası, Shakhtar'ın son haftalardaki performansını "Beklentilerin çok altında" olarak yorumladı. Arda Turan'ın Avrupa arenasındaki ilk ciddi sınavında rotasyon hamlesinin geri teptiği belirtilirken, teknik adamın "Taktiksel denemeleri" ülke spor gündeminin bir numaralı tartışma konusu haline geldi.