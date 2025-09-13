Arda Turan son dakikalarda yıkıldı
Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 5. haftasında Metalist Kharkiv ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
PUANINI 11'E YÜKSELTTİ
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 11 puanla ikinci, Metalist Kharkiv ise 8 puanla beşinci sırada yer aldı.