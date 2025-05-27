Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Arda Turan ile 2027 yılına kadar geçerli 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç teknik adam, kulübün 39. teknik direktörü oldu.

UKRAYNA ekibi Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eyüpspor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Arda Turan'ın yeni durağı Shakhtar Donetsk oldu. Genç teknik adam, Ukrayna ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'ten 'Hoş geldin Arda Turan' başlığıyla yapılan açıklamada, "38 yaşındaki Türk teknik adam ile 2027 yılının yazına kadar sözleşme imzalandı. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39'uncu teknik direktör olacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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