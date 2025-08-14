Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ukrayna ekibini çalıştıran Arda Turan, kırmızı kart görmesinin ardından maçın dördüncü hakemine büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ATILMASI SONUCUNDA ÇILDIRDI

Arda Turan, hakemin bu kararının ardından adeta çıldırdı. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin üzerine yürüyen genç teknik adam, uzun süre boyunca itirazlarına devam etti. Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OLAMAYACAK

Arda Turan'ın ekibi turu geçmesi halinde Samsunspor ile eşleşecek. Bu kırmızı kartla birlikte Arda Turan, Samsunspor maçında saha kenarında olamayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
