Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu

Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor'dan sezon başında Sloven ekibi NK Celje'ye kiralanan Svit Seslar, Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Seslar, takımıyla çeyrek finale yükselirken, 31 maçta 7 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Seslar, Arda Turan'ın da yönlendirmesiyle Celje'ye transfer oldu ve kısa sürede Slovenya Milli Takımı'na yükseldi.

Süper Lig'in formda ekibi Eyüpspor'un geçtiğimiz 2023-24 sezonunun başında 2.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Svit Seslar, bu sezon başında Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje'ye kiralanmıştı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Teknik direktör Arda Turan'ın da yönlendirmesiyle sezon başında tercihini Celje'den yana kullanan Seslar, gösterdiği performansla kısa sürede Slovenya Milli Takımı'na da yükselmeyi başardı.

Konferans Ligi grup aşamasında topladığı 7 puanla adını Play-Off Turu'na yazdıran Celje, APOEL Nicosia'yı eleyerek Lugano'nun rakibi oldu. Lugano'yu da kupanın dışına itmeyi başaran Sloven ekibi, çeyrek finalde ise Fiorentina ile eşleşti.

Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu

SLOVENYA MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Sloven ekibinin yakaladığı başarıda önemli pay sahiplerinden birisi de Eyüpspor'dan kiralık olarak kadroya katılan Svit Seslar oldu. Bu sezon 7 gol, 13 asistle takımının en çok gol katkısı veren ikinci oyuncusu olan Seslar, bu performansıyla Slovenya A Milli Takımı'na da yükselmeyi başardı.

Arda Turan'ın Galatasaray'daki ikinci döneminde Albert Riera da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Albert Riera ve Arda Turan'ın yönlendirmeleriyle gelişimini sürdüren Seslar, aynı zamanda 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle 1'inci Lig'in en pahalı ikinci transfer olma özelliğini de taşıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.