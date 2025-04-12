Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu

Süper Lig'in formda ekibi Eyüpspor'un geçtiğimiz 2023-24 sezonunun başında 2.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Svit Seslar, bu sezon başında Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje'ye kiralanmıştı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Teknik direktör Arda Turan'ın da yönlendirmesiyle sezon başında tercihini Celje'den yana kullanan Seslar, gösterdiği performansla kısa sürede Slovenya Milli Takımı'na da yükselmeyi başardı.

Konferans Ligi grup aşamasında topladığı 7 puanla adını Play-Off Turu'na yazdıran Celje, APOEL Nicosia'yı eleyerek Lugano'nun rakibi oldu. Lugano'yu da kupanın dışına itmeyi başaran Sloven ekibi, çeyrek finalde ise Fiorentina ile eşleşti.

SLOVENYA MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Sloven ekibinin yakaladığı başarıda önemli pay sahiplerinden birisi de Eyüpspor'dan kiralık olarak kadroya katılan Svit Seslar oldu. Bu sezon 7 gol, 13 asistle takımının en çok gol katkısı veren ikinci oyuncusu olan Seslar, bu performansıyla Slovenya A Milli Takımı'na da yükselmeyi başardı.

Arda Turan'ın Galatasaray'daki ikinci döneminde Albert Riera da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Albert Riera ve Arda Turan'ın yönlendirmeleriyle gelişimini sürdüren Seslar, aynı zamanda 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle 1'inci Lig'in en pahalı ikinci transfer olma özelliğini de taşıyor.