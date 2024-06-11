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Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sergio Oliveira'yı kiralamak istiyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu projeleriyle ikna etmeye çalışıyor. Oliveira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Bu doğrultuda Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'yı gözüne kestiren ve başarılı futbolcuyu kiralamayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı ikna etmek istiyor.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Okan Buruk'un takımda kalmasına fazla sıcak bakmadığı isimlerden olan Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Arda Turan'ın takımı, Galatasaray'ın yıldızı Oliveira'yı kadrosuna katıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Okan Buruk Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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Yorumlar (6)

TURAN:

GS zaten hep eski futbolcuları sayesinde ayakta durabiliyor çünkü hiçbiri Gs karşısında oynamıyor gezip penaltı yapıp kırmızı kart görüp takımlarını eziyorlar gs ya karşı hep öyleler :)) Karakter meselesi:)

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karamsar:

adem büyük, emre akbaba, yunus akgün, donk, taylan antalyalı, dubois, ve daha aklıma gelmeyen eski galatasaray oyuncusu veekiralık gidenler.3 sezondur bu oyuncular galatasaraya gol atıyor.hala algı yapıyorsunuz.onyekurunun bile galatasaray kalesine direkten dönen topu var

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Maksut Yil:

Anlasmalar yapiliyor yine eyup te yatar GS ye hayirli olsun.

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Jassmin Renca:

Ha sen eksiksin ligde

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Hasan Öztürk:

bir takıma kiralık veriyorsan o sezon içerisinde o topçu kulübüne karşı oynayamayacak arkadaş.gs hep bu şekilde puanlar alıyor.bu kural gelmesi lazım.

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Serkan Özcan:

Al gülüm ver gülüm an itibarıyla başlamıştır.

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