Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Bu doğrultuda Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'yı gözüne kestiren ve başarılı futbolcuyu kiralamayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı ikna etmek istiyor.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Okan Buruk'un takımda kalmasına fazla sıcak bakmadığı isimlerden olan Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.