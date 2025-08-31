Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i tam gaz devam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi.

SHAKHTAR DONETSK RAHAT KAZANDI

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Oleksandria ise ligde puanla tanışamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı taciz iddiasına böyle yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.