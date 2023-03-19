Sosyal medya, Arda Turan'ın Bayrampaşa esnafıyla arasında geçen kakao diyaloğunu konuşuyor

Arda Turan büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarında röportaj gerçekleştirirken bir esnafla diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fettah Sever isimli esnaf, Turan'a hal hatır sorduktan sonra, "Uğra da sana kakao yapayım." dedi. Efsane futbolcu ise daha sonra çocukken kakao'yu çok sevdiğini ve Sever'in kendisine hep ısmarladığını söyledi.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Arda Turan, Exra TV isimli YouTube kanalına çocukluğunun geçtiği Bayrampaşa sokaklarında röportaj verdi. Turan'ın burada mahalle esnafıyla diyaloğu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"UĞRA DA SANA KAKAO YAPAYIM"

Röportaj verirken büyüdüğü mahalleyi sokak sokak anlatan Arda Turan'a çocukluğundan bu yana tanıdığı Fettah Sever isimli esnaf seslendi. Sever, hal hatır sorduktan sonra Turan'a "Uğra da sana kakao yapayım." dedi. Röportaja daha sonra kaldığı yerden devam eden Turan, çocukken kakaoyu çok sevdiğini ve Sever'in kendisine hep ısmarladığını anlattı.

"ÇOCUKKEN EN SEVDİĞİ İÇECEKTİ"

Arda Turan'ı anlatan Fettah Sever isimli esnaf ise, "Çocukken en çok sevdiği içecek kakao. Derdi ki, 'Fettah ağabey bana bir kakao ısmarlar mısın?' Biz de alıştığımızdan kakaosunu hemen kahveden söylerdik." ifadelerini kullandı.