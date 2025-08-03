Arda Turan ilk maçında hata yapmadı

Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Epitsentr'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Arda Turan'ın görev yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Epitsentr ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ternopilsky Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İLK MAÇINDA HATA YAPMADI

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 79. dakikasında Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk, ilk maçında hata yapmayarak Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı. Ev sahibi ekip, ilk maçında puanla tanışamadı.

SIRADAKİ RAKİP PANATHINAIKOS

Shakhtar Donetsk, sıradaki maçında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelece. Ardından 10 Ağustos Pazar günü Karpat Lyiv deplasmanında ligde 2'de 2 yapma fırsatını arayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtptpq4ms6x:

ulan bjk tt olarak Ardayı alsaydınız turu geçmiştiniz çkimsonik adamları getiriyorsunuz

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