Arda Turan Hırvatistan'ı hafife aldı: Bizi zorlayacaklarını düşünmüyorum

A Milli Futbol Takımı eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanacağımız maç öncesi ödüllendirildi. Mücadele hakkında konuşan Turan, "Hırvatistan'ın bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Taktiksel olarak disiplinleri olacaktır ama bizim bireysel oyuncularımız ve coşkumuz onların taktiğini yenecektir." dedi.

A Milli Takımımızın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan maçı öncesi milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirildi. Hırvatistan maçını da değerlendiren Arda, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"HIRVATİSTAN'IN BİZİ ZORLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karşılaşma öncesi oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Arda, "Hırvatistan'ın bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Taktiksel olarak disiplinleri olacaktır ama bizim bireysel oyuncularımız ve coşkumuz onların taktiğini yenecektir." dedi.

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Milli Takımın kaliteli ayakları olduğunu belirten Turan, "Artık biz bayrağı sahadaki futbolcu arkadaşlarımıza devrettik. Onlar da zaten en iyisini yapıyor. Çok kaliteli bir takımımız var. Bizi en üst seviyede temsil edeceklerine inanıyoruz. Bizim yaptığımızın daha iyisini yapacaklar." ifadelerini kullandı