Arda Turan Galatasaray'la ilgili o ibareyi sildi

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Ukrayna ekibi ile iki yıllık anlaşma sağladı.

'SADECE GALATASARAY' İBARESİNİ KALDIRDI

Eyüpspor'u çalıştırdığı iki sezonda da Instagram profilinde ''Sadece Galatasaray'' ibaresini muhafaza eden Arda Turan, uzun yıllardır profilinde bulunan bu ibareyi Ukrayna ekibine transferinin ardından kaldırdı.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı. Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer aldı.