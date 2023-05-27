Arda Turan'dan Süper Lig'in kapısını araladıkları maç sonrası Başakşehir sözleri: Bizim için doğru örnek

1. Lig play-off 1. turunda Sakaryaspor'u son dakika golüyle 1-0 yenen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. Örnek almaları gereken kulübün Başakşehir olduğunu belirten Turan, "Onlar gibi sağlam adımlarla ilerleyip, oyun gücünden vazgeçmemeyi hedefliyoruz. Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek 1. Lig play-off turunu geçen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonunda TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor'u tebrik eden genç çalıştırıcı, örnek aldıkları kulübü de işaret etti.

"OYUNCULARIM BANA ÇOK ÖZEL BİR YAŞATTILAR"

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor'u bütün seneki başarıları için tebrik ediyorum. Sakarya çok güzel bir şehir. Biz iyi mücadele ettik 120 dakika boyunca. Hatanın telafisi yoktu ve büyük beklentiler olan bir kadroya sahibiz. Bu ekstra baskı yaratıyor. Oyuncularım bugün bana teknik direktörlük kariyerimde çok özel bir gün yaşattılar. Bugün eğleneceğiz, yarın çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİM DOĞRU ÖRNEĞİMİZ BAŞAKŞEHİR'DİR"

Başakşehir'in kendileri için örnek kulüp olduğunu belirten Arda Turan, "Bizim doğru örneğimiz Başakşehir Kulübü'dür. Onlar gibi sağlam adımlarla ilerleyip, oyun gücünden vazgeçmemeyi hedefliyoruz. Kulübü en kısa sürede Avrupa'ya taşımak istiyoruz. 1. Lig'de bazı şeyler zorlayıcı oluyor, saat 4'te maç oynamak mesela zemini kurutuyor. Ben size 6-7 haftada taktiğimi oturtacağımı söylersem yalan söylüyorumdur." dedi.

"EĞER BİR BAŞARIYA ULAŞACAKSAK TAKIM HALİNDE ULAŞACAĞIZ"

Oyuncularla ilişkisine dair de konuşan Turan, "Ben oyuncularıma asla yalan söylemem. Takımın teknik patronu benim ama aynı zamanda onların arkadaşlarıyım, ağabeyleriyim. Eğer bir başarıya ulaşacaksak takım halinde ulaşacağız." şeklinde konuştu.