Arda Turan'dan Galatasaray maçı sonrası itiraf: Çığlık çığlığa sevindik

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1'lik skorla yenildi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Arda Turan, ''Okan hocayı tebrik ederim yaptığı iş muhteşem oyunun başında istediklerimizi yapamadık. Savunma ile yapamazdık çünkü tehdit etmemiz lazımdı. Oyunu kurarken zaman zaman sıkıntı yaşadık. Galatasaray en tehlikeli yerden yani duran toptan çok iyi ortalar yapıyor. Buna çalışmıştık. Bugünkü Galatasaray'ın bize göre çok büyük işler yaptığını söyleyebilirim. 2'nci yarı oyunu çevirebilecek kırılma anları vardı. Konsantrasyonumuz dağıldı. Daha iyi bir maç izletmek isterdik ve buna hazırlandık ama içerisinde bulunduğumuz anlar bize bu kadar yaptırabiliyor. İyi bir ruh halimiz yok sahaya odaklanmak konusunda sıkıntılarımız var futbolda böyle şeyler var hızlıca toparlanacağız'' dedi.

'BU BENİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR SKOR'

Eyüpspor'da mutlu olduğunu dile getiren Arda Turan, ''Burada mutluyum ama burada finansı ben sağlamıyorum. İnşa ettiğimiz harika oyun vardı. Bütün seneyi herkesten çok koşarak geçirdik. Üzüntüm yaptıklarımızı aktaramamak oldu'' dedi.

Sahaya konsantre olmanın altını çizen teknik adam, ''Oyunu güzelleştirmek lazım kavganın kimseye faydası yok. Tamamen sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Hayal ettiğimiz daha iyi şartlar daha iyi sahalar olmalı. Hakem taraftar değil sadece oyuna bakmalıyız. Çok iyi kadrolara sahip takımlar var. Onları kim yenebilir? Oyunun içine bakmak daha iyidir ben yoruldum'' açıklamasında bulundu.

'ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SEVİNDİK'

Avrupa Gençlik Ligi finalinde Trabzonsporlu gençlerin Barcelona maçı öncesinde takıma başarı dileyen genç hoca, ''Hüseyin'i çok seviyorum çünkü o cesaretli bir oyuncu. Milli takımda da Suudi Arabistan'da iyi şeyler yaptı. Ondan çok ümitliyim. Plansızlıkları var ona bunu öğretiyorum. Trabzonspor U19 takımı kalbimi pırpır etti. Oyunun asıl sebebini hatırlattı çocuklar. Avrupa kupası maçı izliyormuşçasına çocuklar gibi çığlık çığlığa sevindik. Bugün iyi geçse finale gidip sürpriz yapmayı düşünüyordum. Trabzon'a çok yakıştılar. Dualarım Türk olduğum için Trabzonspor'a ve eski Barcelona oyuncusu olarak Barcelonalı gençlere.'' şeklinde konuştu.