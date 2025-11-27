Haberler

Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
Güncelleme:
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Arda Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim.'' dedi.

UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile deplasmanda karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, maç öncesinden açıklamalarda bulunarak yaşadıkları zorlukları ve Ukrayna halkına duyduğu derin saygıyı anlattı.

'İRLANDA'YA 16 SAATTE GELDİK'

Maç için İrlanda'ya 16 saatte gittiklerini söyleyen Arda Turan, 'Buraya 16 saatte geldik. Organizasyonumuz mükemmel, harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var. Ama 16 saatin sonunda buradayız. Bir futbol takımı için bu çok zor. Şimdi antrenman yapacağız ama özel bir antrenman. Çünkü 16 saatlik bir yolculuktan sonra bizim için çok zor." diye konuştu.

Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

'BUNU UKRAYNALILAR'DAN ÖĞRENDİM'

Bütün zorluklara karşın her şeye olumlu tarafından baktıklarını kaydeden Arda Turan, "Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim. Oraya ilk gittiğimde bomba patlıyordu. 'Tamam füze atıldı, geçti' diyorlardı. Drone'lar onlar hiç sorun değil. Çok saygı duyuyorum. Bana sorsanız 100 tane olumsuz şey sayabilirim." ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA HALKINI AİLEM GİBİ HİSSEDİYORUM'

Ukrayna halkını ailesi gibi hissettiğini dile getiren başarılı hoca, "Çocuklar için hayat çok zor. Mars'ı, diğer gezegenleri düşünebilirlerdi. Şu anda savaşın zamanı değil. Kiev'de bir gece yaşarsanız, futbol hakkında konuşamazsınız. Ama bu insanlar, bunu yaptılar, saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazansalar da kaybetseler de benim için sorun değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukrayna halkını ailem gibi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

