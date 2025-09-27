Haberler

Arda Turan'da Busquets'e veda

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Arda Turan'da Busquets'e veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararı alan eski takım arkadaşı Sergio Busquets'e sosyal medya üzerinden veda etti. Turan, "Sen harika bir rakip ve inanılmaz bir takım arkadaşısın. Sadece kupalar kazanmakla kalmadın, oyunda devrim yaptın" ifadelerini kullandı. Arda Turan ve Sergio Busquets, 2015-2020 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giydiler.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararı alan Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergio Busquets için veda mesajı paylaştı.

"İNANILMAZ BİR TAKIM ARKADAŞISIN"

38 yaşındaki teknik direktör veda mesajında, "Sen harika bir rakip ve inanılmaz bir takım arkadaşısın. Sadece kupalar kazanmakla kalmadın, oyunda devrim yaptın. Genç oyuncular ve biz menajerler, en zorlu baskıları nasıl aştığını ve oyunu nasıl yönettiğini öğrenerek hala yeni hikayeler yazmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkürler. Sana ve ailene harika bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o veda mesajı;

Arda Turan'da Busquets'e veda

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTILAR

Arda Turan ve Sergio Busquets, 2015-2020 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giydiler ve büyük başarılara imza attılar.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.