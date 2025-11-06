Haberler

Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, sahasında Breidablik'i 2-0 mağlup etti. Ukrayna temsilcisi, bu galibiyetle birlikte 6 puana yükseldi.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Breidablik'i 2-0 yendi.
  • Shakhtar Donetsk, maçta Artem Bondarenko 28. dakikada ve Kaua Elias 65. dakikada gol attı.
  • Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Breidablik karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 2-0'lık skorla kazandı.

SHAKHTAR YILDIZLARIYLA GÜRLEDİ

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.

ARDA TURAN'IN EKİBİ FIRTINA GİBİ

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 6'ya yükselterek Konferans Ligi'nde üst sıralara ilerledi. İzlanda temsilcisi Breidablik ise 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers deplasmanına gidecek. Breidablik, sahasında temsilcimiz Samsunspor'u ağırlayacak.

