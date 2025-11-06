Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, sahasında Breidablik'i 2-0 mağlup etti. Ukrayna temsilcisi, bu galibiyetle birlikte 6 puana yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Breidablik karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 2-0'lık skorla kazandı.
SHAKHTAR YILDIZLARIYLA GÜRLEDİ
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.
ARDA TURAN'IN EKİBİ FIRTINA GİBİ
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 6'ya yükselterek Konferans Ligi'nde üst sıralara ilerledi. İzlanda temsilcisi Breidablik ise 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers deplasmanına gidecek. Breidablik, sahasında temsilcimiz Samsunspor'u ağırlayacak.