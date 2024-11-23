Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Eyüpspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Eyüpspor'un golü 27. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Dal Varesanovic ve 75. dakikada Ali Sowe'dan geldi.

ARDA TURAN ÇOK SİNİRLENDİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Rizespor'un beraberlik golünden sonra çok sinirlendi. Yedek kulübesinde çılgına dönen Arda, oyuncularına sitem etti ve hem akreditasyon kartını hem de montunu çıkartarak yere fırlattı.

AMIR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan konuk takım, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor'da Amir Hadziahmetovic, rakibine yaptığı müdahale sonrası 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EYÜPSPOR EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kaybeden ve bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor 22 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 16'ya yükseltti. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

AHMED KUTUCU DURMUYOR

Eyüpspor'da Rakip fileleri ceza sahası dışından avlayan Ahmed Kutucu, bu sezonki 6. golünü kaydetti. Başarılı isim ayrıca 5 de asist yaptı. Öte yandan Ahmed Kutucu bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol katkısı yapmayı başladı.

GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAKLAR

Öte yandan bir sonraki hafta Galatasaray'a konuk olacak Eyüpspor'da iki futbolcu cezalı duruma düştü. İstanbul temsilcisinde sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, gördükleri sarı kartın ardından gelecek hafta forma giyemeyecekler.