Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i penaltı atışları sonucu mağlup eden Panathinaikos oldu. Karşılaşmanın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı. Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a seri penaltılar sonucunda elendi.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

ZOR TUTTULAR

Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Arda Turan'ın tepkisi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Uçuş planı iptal! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi durdu

Uçuş planı durdu! Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi iptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.