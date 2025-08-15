Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı. Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a seri penaltılar sonucunda elendi.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 82.dakikasında ise Donetsk teknik direktörü Arda Turan hakemle girdiği ikili diyalog sonrası kırmızı kart gördü. Arda Turan, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü.

ZOR TUTTULAR

Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Arda Turan'ın tepkisi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Ukrayna ekibinin teknik heyetinde bulunan bir isim Arda Turan'ı güçlükle kontrol etti.