Arda'nın ilk maçına çıkacağı sahanın halini görenler "Oynamasın" diyor
Real Madrid, yarın Kral Kupası'nda deplasmanda Arandina ile kozlarını paylaşacak. Maçta genç yıldız Arda Güler'in de forma giymesi bekleniyor. Ancak Arda'nın ilk maçını oynayacağı Arandina'nın sahasının zemini endişe yaratıyor. Stadın zeminindeki bozuklukları gören futbolseverler "Arda oynamasın" diyor
İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arda'nın yarınki Kral Kupası maçında sahne alması beklenirken, Arandina'nın zemini ise büyük endişe yarattı.
SON MAÇTA KADROYA ALINDI
Peş peşe yaşadığı sakatlıkları atlatan Arda, son oynanan Mallorca maçında kadroda yer alsa da oyuna giremedi.
ARDA İLK MAÇINA ÇIKACAK
Öte yandan Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini alması bekleniyor.
ZEMİNİN DURUMU ENDİŞE YARATTI
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in söz konusu maçta forma giyeceği aktarılırken, Arandina'nın zemini endişe yarattı. Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.
İşte 7 Aralık'taki maçta Arandina zeminin durumu;