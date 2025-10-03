Haberler

Arda Kardeşler'e 15 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemi Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın gerekçesi PFDK ve MHK talimatları uyarınca belirlendi. TFF Başkanı Hacıosmanaoğlu, hakemin bir kararını ağır bir dille eleştirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Arda Kardeşler'i 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanaoğlu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasının ardından hakem Arda Kardeşler'in verdiği bir kararla ilgili "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir." açıklamasını yapmıştı.

Arda Kardeşler ise bu olayın sonrasında başka bir televizyon kanalında Hacıosmanoğlu'nun sözlerine karşılık vermişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
