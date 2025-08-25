Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Real Oviedo ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Municipal Carlos Tartiere Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE ASİST

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 37 ve 83. dakikada Kylian Mbappe, 90+3. dakikada Vinícius Jr. kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, maçın ilk golünde asisti yapan isim oldu. Milli yıldız, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.

REAL MADRID'DEN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Real Oviedo ise 0 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Mallorca'yı konuk edecek. Real Oviedo, sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.