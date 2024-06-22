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Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını Portekiz ile yapacak. İlk 11'lerin belli olduğu karşılaşmaya Gürcistan maçına damga vuran yıldız futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU, ARDA GÜLER YEDEK

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Arda Güler Gürcistan Portekiz Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Seçilmiş kişi:

Bu hoca futboldan anlasa sameti kadroya bile almazdı

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Ceto:

Montella cosma, ayni kadro cik. Belki baris alper yerine keremi deneyebilirsin

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Yasar Unal:

Altay Bayındır aylardır maç yapmamış bir isim. Enteresan bir 11 olmuş.

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