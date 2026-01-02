Haberler

Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı

Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı Haber Videosunu İzle
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ve Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, karda üstsüz futbol oynadı. İkilinin bu keyifli anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Soğuk havaya rağmen antrenman yapar gibi top çevirdikleri görüntüler, büyük ilgi gördü.

  • Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Fenerbahçe'nin stoperi Yiğit Efe Demir, karlı zeminde üstsüz futbol oynadı.
  • İkiliyi futbol oynarken gösteren görüntüler sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir'in karda üstsüz futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

KARDA ÜSTSÜZ FUTBOL GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Arda Güler ve Yiğit Efe Demir'in karlı zeminde üstsüz şekilde futbol oynadığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Soğuk havaya rağmen ikilinin antrenman yapar gibi top çevirdiği anlar büyük ilgi gördü.

ARDA GÜLER VE YİĞİT EFE DEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, sarı-lacivertli ekibin genç stoperi Yiğit Efe Demir ile birlikte kar üzerinde futbol oynaması, taraftarların dikkatini çekti. Görüntüler kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından futbolseverler, ikilinin görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Kısa süre içinde viral olan anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "soğuğa meydan okudular" yorumlarıyla paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok