Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir'in karda üstsüz futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

KARDA ÜSTSÜZ FUTBOL GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

ARDA GÜLER VE YİĞİT EFE DEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

