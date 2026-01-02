Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ve Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, karda üstsüz futbol oynadı. İkilinin bu keyifli anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Soğuk havaya rağmen antrenman yapar gibi top çevirdikleri görüntüler, büyük ilgi gördü.
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir'in karda üstsüz futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.
KARDA ÜSTSÜZ FUTBOL GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU
ARDA GÜLER VE YİĞİT EFE DEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, sarı-lacivertli ekibin genç stoperi Yiğit Efe Demir ile birlikte kar üzerinde futbol oynaması, taraftarların dikkatini çekti. Görüntüler kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
