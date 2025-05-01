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Arda Güler'den çok konuşulan "Gibi" paylaşımı

Arda Güler'den çok konuşulan
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 'Gibi' dizisinin ünlü bir repliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce de dizinin setini ziyaret eden Güler, bu kez 'Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği, bunların geçip gitmesi' repliğini paylaştı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Arda Güler, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

ÜNLÜ REPLİĞİ PAYLAŞTI

Milli yıldızımız, dijital platformda yayınlanan komedi türündeki "Gibi" dizisinin ünlü repliğiyle adından söz ettirdi. Daha önce de fenomen dizinin setini ziyaret eden Güler, dizideki "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz" repliğine yer vermişti.

Arda Güler, aylar sonra yeniden fenomen diziye dair paylaşımıyla gündeme geldi. Güler'in paylaştığı kahve kupasında, dizideki "Yılmaz" karakterinin, "Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği, bunların geçip gitmesi" sözlerinin yazdığı görüldü. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İşte o paylaşım;

Arda Güler ünlü dizideki repliği paylaştı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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