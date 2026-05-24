Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

La Liga’nın kapanış haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao’yu Santiago Bernabeu'da ağırladı. Gol düellolarına sahne olan nefes kesici mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-2 kazanmayı başardı.

BERNABEU'DA GOL DÜELLOSU

Real Madrid’e galibiyeti getiren goller Garcia, Bellingham, Mbappe ve Brahim Diaz’dan gelirken, konuk ekibin golleri Guruteza ve Izeta ile geldi.

''SEZONU KAPATTI'' DENMİŞTİ, ARDA GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı talihsiz kas sakatlığı nedeniyle uzmanların "bu sezon artık oynayamaz" gözüyle baktığı milli yıldızımız Arda Güler'den müjdeli haber geldi. Beklenenden çok daha hızlı bir iyileşme süreci geçiren 21 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu.

VERDİĞİ PASLA PARMAK ISIRTTI

Arda, sahaya adım atar atmaz klasını konuşturdu. Maçın son anlarında Real Madrid'in bulduğu 4. gol öncesinde Arda'nın orta sahadan attığı milimetrik uzun pas, stadyumdaki taraftarları ayağa kaldırdı. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen sergilediği bu üstün oyun görüşü ve soğukkanlılık, İspanyol basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını ve taraftarlar övgüler yağdırdığı Arda'ya tam not verdi.

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

Arda Güler, bu sezon ligde 9 asist yaparak Real Madrid forması altında sezonun en çok asist yapan futbolcusu olmayı başardı.