Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi'nde 35. saniyede gol

Türk milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü atarak takım tarihine geçti.

Çeyrek finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasında Almanya'da oynanan maçta Güler, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu aldı ve yaklaşık 40 metrelik mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşla, maçın 35. saniyesinde topu ağlara gönderdi.

Bu gol aynı zamanda Bayern Münih'in turnuva tarihinde yediği en erken gol ve turnuvada bu sezonun en hızlı golü olarak da kayıtlara geçti.

Bu, Güler'in Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

Ardından 29. dakikada da frikikten bir gol daha kaydetti.

Ancak Güler'in attığı goller, Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyamadı.

Bayern Münih, çeyrek final rövanşında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek, toplamda 5-4'lük skorla yarı finale çıkan taraf oldu.

Bayern Münih'e turu getiren goller 6. dakikada Aleksandar Pavlovic, 38. dakikada Harry Kane, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Michael Olise kaydetti.

İspanyol ekibinin maçtaki golleriniyse 1 ile 29. dakikada Arda Güler ve 42. dakikada Kylian Mbappe attı. Öte yandan Camavinga 86. dakikada ikinci sarıdan aldığı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Arda Güler de maçın ardından karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic'e gösterdiği tepki sonucu kırmızı kart gördü.

Gecenin bir diğer maçında Arsenal ile Sporting Lizbon 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Yarı finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile, Arsenal de Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 28-29 Nisan'da, rövanşları 5-6 Mayıs'ta oynanacak.

Turnuvanın final maçıysa 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak.