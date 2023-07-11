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Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Spor Haberleri

Fransız kaynaklı Foot Mercato internet sitesi, Arda Güler'in teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilediğini belirtti. İspanyol Relevo internet sitesi ise Arda'nın sahada gösterdiği performansın soyunma odasındaki utangaç hareketlerinden farklı olduğunu vurguladı.

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dış basında gündemde olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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