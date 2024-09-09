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Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı

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A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nin 2. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Galler ile 0-0 berabere kalan milliler, İzmir'de büyük ilgi ile karşılandı. Oyuncularımızı karşılamak için toplanan kalabalıkta Arda Güler hayranı bir çocuk, genç oyuncuya 'Neden mesajlarıma cevap vermedin?' diye sordu. Soru karşısında afallayan Arda ise minik hayranına, "Vermedim mi?" diyerek yanıt verdi.

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde 2. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan milliler, karşılaşmayı oynayacağı İzmir'de büyük ilgi ile karşılandı.

"NEDEN MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİN?"

Oyuncularımızı karşılamak için toplanan kalabalıkta minik bir Arda Güler hayranı, genç oyuncu ile bir araya geldi. Bu esnada Arda Güler'e "Neden mesajlarıma cevap vermedin?" sorusunu sordu. Soru karşısında afallayan Arda ise minik hayranına, "Vermedim mi?" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Uluslar Ligi Arda Güler Arda Güler İzlanda Galler Futbol Çocuk İzmir

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