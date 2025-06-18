Arda Güler, Luka Modric'in 10 Numaralı Formasını Almaya Talip

Arda Güler, Luka Modric'in 10 Numaralı Formasını Almaya Talip
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Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, milli oyuncu Arda Güler'in yeni sezonda daha fazla süre alacağını belirtirken, Güler'in Luka Modric'in boşaltacağı 10 numaralı formayı alabileceği iddiaları ortaya çıktı. Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'e karşı ilk 11'de mücadele edecek.

REAL Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni sezonda daha fazla süre vermek istediği milli oyuncu Arda Güler, Luka Modric'den boşalacak 10 numaralı formayı alabilir.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra İspanya La Liga ekibi Real Madrid'den kesin olarak ayrılacağını açıklayan Luka Modric'in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler talip. Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak. İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi çok olacakken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bugün saat 22.00'de Al Hilal'e karşı ilk 11'de görev alması beklenen Güler, Xabi Alonso'nun da gelişiyle birlikte bu sezon daha fazla süre alacağı düşünülüyor. 10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Luka Modric'in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir. Real Madrid'deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu yıl da Federico Valverde'den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti. Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.

Öte yandan Arda Güler, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda da 10 numaralı formayı giymişti.

XABI ALONSO: ARDA GÜLER BU YIL DAHA ÇOK OYNAYACAK

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bugün karşılaşacakları Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıklamıştı. Xabi Alonso, "Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum" ifadelerine kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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