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Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeni takımındaki maaşı ortaya çıktı. Genç yıldızın, eflatun-beyazlılarda yıllık bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi. 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 350 bin euro kazanıyordu.

30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Genç yıldızın maaşıyla ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in bonuslar hariç yıllık maaşının 8 milyon euro olduğu öne sürüldü.

ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yıllık 350 bin euro kazanan Arda Güler, Real Madrid'de bonuslar hariç 8 milyon euro kazanacak. Real Madrid antrenmanında sergilediği performansla teknik direktör Ancelotti'nin gözüne giren Arda Güler, oyun görüşü ve zekasıyla fark yaratıyor.

ANTRENMANLARDA PARLIYOR

İtalyan hocanın, 18 yaşındaki yıldızı kiralık göndermeyi düşünmediği konuşuluyor. Genç yıldız özellikle idmanlarda attığı sofistike gollerle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı

Haberler.com - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Emre Karadag:

Niye zoruna gidiyorki, zoruna gidecek baska bşsey bulamadın mı:)

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Hamit Gündoğdu:

Emre Karadağ benim yorumunda zoruma gidiyor diye bir ifade yok. Sadece ülke gerçeklerinden bahsettim. Ama sen de bu konuda ilgisiz gibisin.

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Hamit Gündoğdu:

Yahu artık millete gerçekten gına geldi Arda haberlerinden.ya bir ara verin yada Arda köşesi yapın 24 saat ne yaptığını noktası virgülüne kadar yazın takip eden oradan takip etsin. Yahu ülkede koskoca bilim insanları 100 bin TL maaş almıyor ama Arda FB de 350 bin Euro maaşla geçim zorluğu mu? Çekiyormuş. Bak ağlarım şimdi....

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