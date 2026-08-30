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Arda Güler'li Real Madrid, Malaga'yı 4-0 Geçti

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- Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna giren Arda, 91. dakikada takımının dördüncü golü kaydetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan üçüncü hafta maçında Real Madrid, 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.

Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a çıkarırken, Malaga ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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