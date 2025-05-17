Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ismi gündeme geldi. Gazeteci Ali Naci Küçük, Arda Güler'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiasını ortaya attı. Küçük'e göre, Galatasaray Arda Güler'i transfer etmeyi düşünmüş ve bu konuda Arda'nın değer verdiği bir isimle görüşmüş. Ancak Arda, Türkiye'ye dönme düşüncesi olmadığını belirtmiş ve bu nedenle dosya kapanmış.

Süper Lig'de şampiyon olmaya çok yaklaşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken çok çarpcı Arda Güler iddiası ortaya atıldı.

BOMBA ARDA GÜLER İDDİASI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için yapılan hamle ortaya çıktı. Gazeteci Ali Naci Küçük, Futbol Arena Youtube kanalında çok çarpıcı Arda Güler iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Küçük, " Galatasaray, Arda Güler'i transfer etmeyi düşünmüş. Arda'nın futbol hayatına yön veren ve çok değer verdiği isimlerden biriyle görüşülmüş. "Arda Güler gelir mi? Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'da düzenli oynama garantisi" denilmiş. Arda Güler de 'Ben Türkiye'ye düşünmüyorum' demiş. Dosya o noktada zaten kapanmış.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Arda Güler haberleri daha sık görmek istiyoruz, YETMİYOR

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