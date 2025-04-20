Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Arda Güler'in bütün planı altüst oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası takımın başına geçirmek istediği Xabi Alonso için Arda Güler'in de dahil olduğu bir yol harita belirledi. İspanyol devi, Alonso'ya karşılık Arda'yı Alman ekibine gönderebilir. Aldığı forma şansından memnun olmayan 20 yaşındaki milli yıldız ise Ancelotti sonrasında daha çok süre almayı bekliyor.

Sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de bir numaraları aday Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso, İspanyol devinin takımı emanet etmek istediği Alonso için hazırladığı planda Arda Güler detayı dikkat çekti.

ALONSO'YA KARŞILIK ARDA'YI VERECEKLER

İspanyol basınından Sport; Real Madrid'in Xabi Alonso'ya karşılık Bayer Leverkusen'e Arda Güler'i gönderebileceğini yazdı. Xabi Alonso'nun çıkış maddesinin 10 milyon euro civarında olduğu ancak Real Madrid'in bazı genç isimleri geri satın alma ya da kiralık olarak Leverkusen'e göndermeye hazır olduğu belirtildi. Bu bağlamda da en güçlü adayın Arda Güler olduğu ve milli futbolcunun Alman takımları arasında oldukça popüler olduğu aktarıldı.

Arda Güler'in bütün planı altüst oldu

ARDA, ANCELOTTI SONRASINI BEKLİYOR

Yine haberde; Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid'de daha fazla süre bulacağına inandığının ve takımda kalmak istediğini altı çizildi.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 1233 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Arda Güler'in bütün planı altüst oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlattin sert:

sabah öğlen akşam arda düşün artık çocuğun yakasından :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.