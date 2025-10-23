Haberler

Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı Haber Videosunu İzle
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid forması giyen Arda Güler, Juventus karşısında "Maçın Oyuncusu" seçildi. Tribünde oğlunu izleyen annesi Serap Güler, ödül töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Santiago Bernabéu'daki karşılaşmada İspanyol devi, Jude Bellingham'ın golüyle sahadan galip ayrıldı.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA GÜLER

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, oyunun iki yönünde de etkili bir performans sergiledi. Milli yıldız, 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı ve oyun kurulumundaki liderliğiyle Real Madrid'in hücum hattını yönlendirdi. Mücadelenin ardından UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

ANNEDEN DUYGUSAL ANLAR

Genç yıldız ödülünü alırken, tribünde yer alan annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Güler'in o anları, yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı ve izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce beğeni aldı, kullanıcılar "Her annenin gurur anı" yorumları yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.