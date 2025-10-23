Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Santiago Bernabéu'daki karşılaşmada İspanyol devi, Jude Bellingham'ın golüyle sahadan galip ayrıldı.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA GÜLER

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, oyunun iki yönünde de etkili bir performans sergiledi. Milli yıldız, 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı ve oyun kurulumundaki liderliğiyle Real Madrid'in hücum hattını yönlendirdi. Mücadelenin ardından UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

ANNEDEN DUYGUSAL ANLAR

Genç yıldız ödülünü alırken, tribünde yer alan annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Güler'in o anları, yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı ve izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce beğeni aldı, kullanıcılar "Her annenin gurur anı" yorumları yaptı.