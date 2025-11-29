Haberler

Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Güncelleme:
Juventus'ta sözleşme krizi yaşayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Real Madrid'e transfer olabileceği iddiası Türkiye'de büyük heyecan yarattı. İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'ı istediğini yazdı. Juventus'taki sözleşme krizinin ardından Kenan'ın ayrılma ihtimali arttı. Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde ilk kez iki Türk futbolcu aynı anda forma giyecek. Transferin şekillenmesi, ocak ayına doğru netleşecek.

  • Kenan Yıldız'ın Juventus'taki sözleşme görüşmeleri, yıllık 6 milyon euro maaş talebi nedeniyle kilitlendi.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kenan Yıldız'ı Leverkusen döneminden itibaren takip ediyor.
  • Real Madrid tarihinde ilk kez iki Türk futbolcu (Arda Güler ve Kenan Yıldız) aynı anda forma giyebilir.

A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, Kenan'ın yıllık 6 milyon euro talep ettiği, Juventus yönetiminin ise bu rakama çıkmaya yanaşmadığı için görüşmelerin kilitlendiğini yazdı. Yeni sözleşme çıkmaza girince, milli futbolcunun ayrılma ihtimali giderek güçlendi.

İSPANYA'DAN BOMBA İDDİA: ARDA-KENAN MADRİD'DE

İspanyol basını Mundiario, tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir habere imza attı. Haberde, "Arda Güler ile Kenan Yıldız Real Madrid'de buluşabilir" başlığı kullanıldı.

Aynı haberde, "Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kenan Yıldız'ı Leverkusen döneminden itibaren hayranlıkla takip ediyor" ifadeleri yer aldı.

Juventus'taki sözleşme krizinin ardından Kenan'ın ayrılma ihtimali arttı. Vinicius Jr. ile Alonso arasındaki gerginlik nedeniyle Real Madrid'in hücum planlarında değişiklik yapılabilir. Bu senaryoda Kenan Yıldız'ın transfer ihtimali ciddi şekilde masaya gelmiş durumda.

TÜM TÜRKİYE'Yİ HEYECANLANDIRAN OLASI BULUŞMA

Arda Güler'in Real Madrid'de yükselen grafiği ve Mbappe ile uyumu konuşulurken, Kenan Yıldız'ın da Madrid radarına girmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde ilk kez iki Türk futbolcu aynı anda forma giyecek. Arda-Kenan ikilisi, Avrupa'nın en büyük sahnesinde birlikte parlayabilir.

SON DURUM

Juventus'un Kenan'a beklediği maaşı vermemesi, Real Madrid cephesinin ise genç yıldız için fırsat kollaması ihtimalleri yükseltiyor. Transferin şekillenmesi, ocak ayına doğru netleşecek. Türkiye'nin merakla beklediği büyük buluşma için kapılar ilk kez bu kadar aralandı.

500
