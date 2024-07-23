İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor

Real Madrid'de geçtiğimiz sezon istediği süreyi bir türlü bulamayan yıldızı Arda Güler'in, kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. İspanyol basınından Diario Sport'ta yer alan haberde, yıldız futbolcunun bu kararı neden aldığı da aktarıldı.

"GİTMEK İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAK"

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü öne sürelen ve gündeme bomba gibi düşen söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

"Arda geçen sezona Amerika kampında yaşadığı sakatlıkla kötü bir başlangıç yaptı ve dili ya da oynayacağı yeni futbolu bilmeden devam etmesi zordu. Carlo Ancelotti ona mental açıdan yardımcı olmaya çalıştı ama sahada ona neredeyse hiç fırsat vermedi. Türk oyuncu tarihin tekerrür etmesini istemiyor ve gerekirse, Madrid'in onu A takımda görmek istemesine rağmen, kiralık olarak ayrılmaya zorlayacak.

"MİLAN İSTİYOR"

Arda'nın takımdaki son forvet olarak görülmesi halinde karmaşa kısa sürede büyüyebilir. Milan ya da Bayer Leverkusen onu çoktan istedi. Mbappe, Vinicius ve Rodrygo onun önünde. Brahim'in de bir avantajı var ve bir orta saha oyuncusu olarak Bellingham ile rekabet etmesi gerekiyor.

"İLK 11'DE OYNAMASI İMKÂNSIZ"

Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'nda sihirli bir değneğin dokunduğu bir oyuncu olduğunu kanıtlamış olsa da, Arda Güler'in ilk 11'deki yeri şu anda imkânsız gibi görünüyor."

ARDA'NIN PERFORMANSI

Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Arda, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.