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Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Fenerbahçe'nin ardından sürpriz bir ziyaret daha yaptı. Arda, milyonların takip ettiği Gibi dizisinin setini gitti. Sevilen dizinin başrolleriyle bir araya gelen Arda, ziyarete ilişkin fotoğrafları "Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlardan değiliz" notuyla yaptı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada Türkiye'ye gelmişti. İlk olarak eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret eden Arda'nın bir sonraki durağı herkesi şaşırttı.

GİBİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

19 yaşındaki milli futbolcu, milyonların severek izlediği Gibi dizisinin setini ziyaret etti. Dizinin sevilen oyuncuları Feyyaz Yiğit, Ahmet Kürşat Öcalan ve Kıvanç Kılıç ile bir araya gelen genç yıldız, ziyarete ilişkin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

PAYLAŞIM VİRAL OLDU

Arda Güler, ziyaretinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımadizinin meşhur repliklerinden olan "Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlardan değiliz" notunu düştü. Arda bu kareleri kısa sürede ilgili odağı oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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