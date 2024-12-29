Arda Güler, Gibi dizisinin setini ziyaret etti

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, liglere verilen arada Türkiye'ye gelmişti. İlk olarak eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret eden Arda'nın bir sonraki durağı herkesi şaşırttı.

GİBİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

19 yaşındaki milli futbolcu, milyonların severek izlediği Gibi dizisinin setini ziyaret etti. Dizinin sevilen oyuncuları Feyyaz Yiğit, Ahmet Kürşat Öcalan ve Kıvanç Kılıç ile bir araya gelen genç yıldız, ziyarete ilişkin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

PAYLAŞIM VİRAL OLDU

Arda Güler, ziyaretinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımadizinin meşhur repliklerinden olan "Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlardan değiliz" notunu düştü. Arda bu kareleri kısa sürede ilgili odağı oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.