Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur
Real Madrid, genç futbolcu Arda Güler'i ekim ayının en iyi oyuncusu olarak seçti. Güler, performansıyla dikkat çekerken, kendine güven duyduğunu ve teknik direktörünün kendisine olan güveninin önemli olduğunu belirtti.
- Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 15 maça çıktı, 3 gol ve 6 asist yaptı.
- Arda Güler, Rayo Vallecano maçında kazanıp milli araya üç puanla girmek istediklerini belirtti.
"KENDİME GÜVENİYORUM"
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Arda, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız" dedi.
Genç futbolcu, kişisel performansına dair de, "Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
RAYO VALLECANO MAÇI MESAJI
Hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçı öncesi değerlendirmede bulunan Arda, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Kazanıp milli araya üç puanla girmek istiyoruz" dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon 15 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı oyunla hem İspanyol basınında hem de taraftarlar arasında büyük takdir topladı.