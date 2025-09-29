Arda Güler dışlanıyor iddialarını bitiren görüntüler

Haberler

Arda Güler'in takım arkadaşları tarafından dışlandığı ve gol attıktan sonra tebrik edilmediği iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Videoda Arda Güler'in gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştığı ve futbolcuların genç yıldızı tebrik ettiği açıkça görülüyor.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler ise attığı gol, yaptığı asist ve kazandırdığı penaltıyla maça damga vurdu.

"ARDA DIŞLANIYOR" İDDİALARI VARDI

Genç yıldızın gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının kendisine sarılmadığı iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Arda'nın takım içinde dışlandığı ve tebrik edilmediği öne sürüldü. Bu yorumlar kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni videolarda ise Arda Güler'in gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevincini paylaştığı, futbolcuların genç yıldızı tebrik ettiği açıkça görülüyor. Bu görüntüler, dışlanma iddialarını boşa çıkardı.

TARAFTARDAN DESTEK MESAJLARI

Yeni karelerin ortaya çıkmasının ardından Arda Güler için sosyal medyada destek mesajları yağdı. Taraftarlar, genç futbolcunun moralinin bozulmaması gerektiğini ve geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olduğunu vurguladı.

