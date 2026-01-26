Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler Haber Videosunu İzle
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Güler'in maç öncesi ısınma sırasında Real Madrid logosuna basmamaya özen gösterdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

  • Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında saha kenarındaki Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.
  • Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar, ısınma esnasında kaydedilen görüntülerde net şekilde görüldü.
  • Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak viral oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında sergilediği davranışla gündeme geldi. Genç oyuncu, saha kenarında yer alan Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Isınma esnasında kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar net şekilde görüldü. Bu davranış, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Tüm marketlerde satılıyor! Dev süt ve peynir markası iflasla boğuşuyor

Tüm marketlerde satılıyor! Süt ve peynir devi iflasın pençesinde
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü