Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Arda Güler'in maç öncesi ısınma sırasında Real Madrid logosuna basmamaya özen gösterdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
- Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında saha kenarındaki Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.
- Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar, ısınma esnasında kaydedilen görüntülerde net şekilde görüldü.
- Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak viral oldu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında sergilediği davranışla gündeme geldi. Genç oyuncu, saha kenarında yer alan Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.
KAMERALARA YANSIYAN ANLAR
Isınma esnasında kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar net şekilde görüldü. Bu davranış, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral oldu.