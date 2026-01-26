Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında sergilediği davranışla gündeme geldi. Genç oyuncu, saha kenarında yer alan Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Isınma esnasında kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar net şekilde görüldü. Bu davranış, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral oldu.