Arda Güler Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti ve 'Hala aynı çocuk' notunu ekledi.
(ANKAR) - Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafıyla paylaşım yaptı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güler paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.
Kaynak: ANKA / Spor