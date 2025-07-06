Arda Güler 2 asistiyle Real Madrid'e turu getirdi

Arda Güler 2 asistiyle Real Madrid'e turu getirdi
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Real Madrid'de Arda Güler, maçı 2 asistle tamamladı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde New York'taki MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

ARDA GÜLER 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia, 10. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Real Madrid'in ikinci golü, 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi. Borussia Dortmund, Maximilian Beier'in golüyle 90+3. dakikada 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Arda'nın asistiyle skoru 3-1'e getirdi.

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.

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Bu sonuçla tur atlayan Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Karşılaşma 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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