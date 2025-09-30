Haberler

Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup etti. Arda Güler karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Kairat Almaty ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ortalyq Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.

REAL MADRİD GOL OLDU YAĞDI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 25, 52 ve 73. dakikalarda Kylian Mbappe, 83. dakikada Eduardo Camavinga ve 90+3. dakikada ise Brahim Diaz kaydetti. Arda Güler, Mbappe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim oldu.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Arda Güler, Mbappe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim oldu. Maça 11'de başlayan milli oyuncu, 80. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Almaty ise tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde 0 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Juventus'u konuk edecek. Kairat Almaty ise sahasında Pafos ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Kışa girerken herkesin aklındaydı! Merak edilen soruya yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Sebebi şaşırttı

Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Yaptığıyla Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.