Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Kairat Almaty ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ortalyq Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.

REAL MADRİD GOL OLDU YAĞDI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 25, 52 ve 73. dakikalarda Kylian Mbappe, 83. dakikada Eduardo Camavinga ve 90+3. dakikada ise Brahim Diaz kaydetti. Arda Güler, Mbappe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim oldu.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Arda Güler, Mbappe'nin üçüncü golünde asisti yapan isim oldu. Maça 11'de başlayan milli oyuncu, 80. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Almaty ise tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde 0 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Juventus'u konuk edecek. Kairat Almaty ise sahasında Pafos ile karşı karşıya gelecek.