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Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Arca Çorum FK, Düzce'de teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde çift antrenmanla günü tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, sahada kuvvet çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınma, pas çalışması, dar alan oyun ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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