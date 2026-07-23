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Arca Çorum FK ile Bandırmaspor hazırlık maçında berabere kaldı

Arca Çorum FK ile Bandırmaspor hazırlık maçında berabere kaldı
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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Arca Çorum FK ile Bandırmaspor arasındaki hazırlık maçı 0-0 sona erdi. Her iki takım da oyuncu değişiklikleri yaparak son durumlarını değerlendirdi.

YENİ sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Arca Çorum FK ile Bandırmaspor hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçta, her iki takımın teknik heyeti de çok sayıda oyuncu değişikliği yaparak futbolcuların son durumunu görme fırsatı buldu. Temponun zaman zaman yükseldiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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