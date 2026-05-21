Arca Çorum FK, Süper Lig yolunda son dönemeçte

TFF 1. Lig finalinde Esenler Erokspor ile bu pazar karşılaşacak olan Arca Çorum FK, Süper Lig'e çıkma yolunda son dönemece girdi. Takımın yönetim, teknik ekip, furbolcular ve aileleriyle bütünleşip zirve için mücadele ettiği belirtildi. Süper Lig'e çıkmanın 'bir şehrin rüyası' olarak ifade edildiği son maç için geri sayım başladı.

Arca Çorum FK, 1. Lig play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü sahasında ağırlamıştı. Rakibini 1-0 mağlup eden Arca Çorum FK, play-off yarı finaline yükseldi. Bodrum FK ile oynanan yarı finalde gelen 1-0 lık mağlubiyetin rövanşı ise kendi evinde oynanan oyunla 2-0 alındı.

Arca Çorum FK'nın sıradaki rakibi ise Esenler Erokspor. Esenler Erokspor ile Çorum FK, bu sezon ligde iki kez karşılaştı. İlkinde Esenler Erokspor, ikincisinde Çorum FK kazandı.

Çorum FK'ya destek veren ve 2025 Ağustos'ta hisselerin tamamını satın alan Balkar İnşaat sahibi ve ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, kulüp başkanlığını, Balkar İnşaat Genel Müdürü Baran Korkmazoğlu'na teslim etti. Teknik direktörlüğe ise tecrübeli hoca Uğur Uçar getirildi.

Bodrum FK rövanş maçı sonrası konuşan Savaş Balçık, "Bu final bütün Çorum'un, bu başarı bütün Çorum'un, bizler sadece aracıyız, bu kulüp de zaten Çorum'un" dedi. Çorum halkının büyük ilgi göstermesi beklenen Konya'daki final maçında sonucun ne olacağı sorulan Balçık, "Söylemeye gerek var mı?" cevap vererek takımından emin olduğunu dile getirdi.

Balçık, yapımcı oğlu Kemalhan Balçık'ın sezon boyunca işlerini bırakarak İstanbul'dan Çorum'a taşındığını belirterek, bu birliktelik sayesinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

